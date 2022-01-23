Овечкин прокомментировал свою игру в 36 лет. Он лидер гонки бомбардиров сезона НХЛ
Поделиться
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свою игру в 36 лет. Он лидирует в гонке бомбардиров текущего сезона.
«Мне по-прежнему интересно. Я всё так же люблю хоккей. Мне приятно находиться на льду, заниматься в зале, проводить время с моими партнёрами по команде. Думаю, что это главное.
Сейчас я чувствую себя намного лучше. У нас был период, когда мы проводили тренировки по желанию, у нас были выходные. И это помогло не только мне. Вы же видите, сколько у нас травм, ситуация с COVID не самая простая. Так что это пошло нам на пользу. У нас в команде опытные ребята, которые знают, как нужно следить за собой, и это самое главное», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.
Комментарии
- 23 января 2022
-
15:54
-
15:28
-
15:07
-
14:50
-
14:32
-
14:10
-
13:49
-
13:32
-
13:10
-
12:43
-
12:24
-
12:00
-
11:40
-
11:16
-
11:05
-
11:00
-
10:53
-
10:36
-
10:19
-
10:00
-
09:44
-
09:26
-
09:20
-
09:13
-
09:02
-
09:00
-
08:45
-
08:42
-
08:21
-
08:07
-
07:58
-
07:40
-
07:39
-
07:28
-
07:00
Партнерский контент