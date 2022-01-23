Овечкин прокомментировал свою игру в 36 лет. Он лидер гонки бомбардиров сезона НХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свою игру в 36 лет. Он лидирует в гонке бомбардиров текущего сезона.



«Мне по-прежнему интересно. Я всё так же люблю хоккей. Мне приятно находиться на льду, заниматься в зале, проводить время с моими партнёрами по команде. Думаю, что это главное.



Сейчас я чувствую себя намного лучше. У нас был период, когда мы проводили тренировки по желанию, у нас были выходные. И это помогло не только мне. Вы же видите, сколько у нас травм, ситуация с COVID не самая простая. Так что это пошло нам на пользу. У нас в команде опытные ребята, которые знают, как нужно следить за собой, и это самое главное», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.

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