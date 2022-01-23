Фридман сообщил, что «Вашингтон» заинтересован в подписании контракта с Эвандером Кейном

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил информацию, что «Вашингтон Кэпиталз» заинтересован в подписании контракта с нападающим Эвандером Кейном.



«Ещё одна команда, которая по крайней мере обсуждала и рассматривала его приглашение, – «Вашингтон Кэпиталз». Ещё ничего не решено, нет контракта и точных договорённостей, столичный клуб изучает этот вариант», – цитирует Фридмана The Score.



Ранее стало известно, что генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд провёл переговоры с агентом хоккеиста — Дэном Мильштейном.



Напомним, «Сан-Хосе Шаркс» поместили игрока на безусловный драфт отказов, позже расторгнув контракт. В текущем регулярном чемпионате Кейн не провёл ни одного матча. У него было ещё четыре года по контракту с «Сан-Хосе» с кэпхитом $ 7 млн.