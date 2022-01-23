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The Athletic: Стаал, Барберио и Демерс войдут в состав сборной Канады по хоккею на ОИ-2022

The Athletic: Стаал, Барберио и Демерс войдут в состав сборной Канады по хоккею на ОИ-2022
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Нападающий «Айовы Уайлд» Эрик Стаал примет участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной Китая, сообщает издание The Athletic.

Ранее 37-летний хоккеист подписал контракт с фарм-клубом «Миннесоты Уайлд» в АХЛ — «Айова Уайлд». Отмечалось, что он поддерживает форму в команде, чтобы получить возможность выступить за сборную Канады на Олимпийских играх 2022 года.

37-летний Стаал не играл в этом сезоне после того, как закончил прошлый финал Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс». Он набрал 1034 очка (441 гол, 593 передачи) в 1293 матчах за карьеру в НХЛ, а также был частью олимпийской сборной Канады 2010 года, завоевавшей золотую медаль в Ванкувере.

Сообщается, что в состав войдут нападающие Кент Джонсон, Даниэль Карр, Адам Крэкнелл, Давид Деарнэ, Лэндон Ферраро, Дэниэл Уинник и Бен Стрит, а также защитники Оуэн Пауэр, Марк Барберио и Джейсон Демерс — оба — из казанского «Ак Барса».

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