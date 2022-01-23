The Athletic: Стаал, Барберио и Демерс войдут в состав сборной Канады по хоккею на ОИ-2022

Нападающий «Айовы Уайлд» Эрик Стаал примет участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной Китая, сообщает издание The Athletic.
Ранее 37-летний хоккеист подписал контракт с фарм-клубом «Миннесоты Уайлд» в АХЛ — «Айова Уайлд». Отмечалось, что он поддерживает форму в команде, чтобы получить возможность выступить за сборную Канады на Олимпийских играх 2022 года.
37-летний Стаал не играл в этом сезоне после того, как закончил прошлый финал Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс». Он набрал 1034 очка (441 гол, 593 передачи) в 1293 матчах за карьеру в НХЛ, а также был частью олимпийской сборной Канады 2010 года, завоевавшей золотую медаль в Ванкувере.
Сообщается, что в состав войдут нападающие Кент Джонсон, Даниэль Карр, Адам Крэкнелл, Давид Деарнэ, Лэндон Ферраро, Дэниэл Уинник и Бен Стрит, а также защитники Оуэн Пауэр, Марк Барберио и Джейсон Демерс — оба — из казанского «Ак Барса».
- 23 января 2022
-
17:51
-
17:23
-
16:52
-
16:29
-
15:54
-
15:28
-
15:07
-
14:50
-
14:32
-
14:10
-
13:49
-
13:32
-
13:10
-
12:43
-
12:24
-
12:00
-
11:40
-
11:16
-
11:05
-
11:00
-
10:53
-
10:36
-
10:19
-
10:00
-
09:44
-
09:26
-
09:20
-
09:13
-
09:02
-
09:00
-
08:45
-
08:42
-
08:21
-
08:07
-
07:58