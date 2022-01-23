Клуб АХЛ «Херши Бирс» установил мировой рекорд по количеству мягких игрушек на льду

Клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Херши Бирс» установил мировой рекорд по количеству мягких игрушек на льду во время матча регулярного чемпионата с «Хартфорд Вулф Пэк» (5:0).
В середине первого периода болельщики начали забрасывать площадку игрушками, которых по итогу оказалось на льду «Джайант-центр» в количестве 52,341 штуки.
Видео можно посмотреть в твиттер-аккаунте Американской хоккейной лиги.
«Херши Бирс» занимает первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона АХЛ, имея в своём активе 43 очка после 35 проведённых встреч.
Отмечается, что игрушки будут отданы в различные детские благотворительные организации.
«Будет много счастливых детей, и для меня это важнее, чем просто хоккейный матч», — сказал впоследствии главный тренер «Бирс» Скотт Аллен.
- 23 января 2022
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