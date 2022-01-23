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Клуб АХЛ «Херши Бирс» установил мировой рекорд по количеству мягких игрушек на льду

Клуб АХЛ «Херши Бирс» установил мировой рекорд по количеству мягких игрушек на льду
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Клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Херши Бирс» установил мировой рекорд по количеству мягких игрушек на льду во время матча регулярного чемпионата с «Хартфорд Вулф Пэк» (5:0).

В середине первого периода болельщики начали забрасывать площадку игрушками, которых по итогу оказалось на льду «Джайант-центр» в количестве 52,341 штуки.

Видео можно посмотреть в твиттер-аккаунте Американской хоккейной лиги.

«Херши Бирс» занимает первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона АХЛ, имея в своём активе 43 очка после 35 проведённых встреч.

Отмечается, что игрушки будут отданы в различные детские благотворительные организации.

«Будет много счастливых детей, и для меня это важнее, чем просто хоккейный матч», — сказал впоследствии главный тренер «Бирс» Скотт Аллен.

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