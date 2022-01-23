Жамнов присоединился к сборной России по хоккею на базе команды в Новогорске
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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов находится на базе национальной команды в Новогорске. Об этом наставник национальной сборной сообщил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, ранее Жамнов сдавал положительный тест на коронавирус и отсутствовал при подготовке российской команды к Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Сегодня, 23 января, станет известен окончательный состав сборной России из 25 человек, который отправится на Олимпиаду в Китай.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 по московскому времени.
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