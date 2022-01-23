«Вместе терпим и работаем». Нестеров — о подготовке сборной России по хоккею к ОИ-2022
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Защитник ЦСКА и сборной России по хоккею Никита Нестеров рассказал о подготовке национальной команды к Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай).
«Достаточно тяжёлые тренировки, рабочий процесс идёт: с утра — зал, вечером — лёд, два раза в день занимаемся. Свободного времени в настоящий момент не так много, успеваем только поспать, покушать, отдохнуть, сходить сделать восстановительные мероприятия и опять спать.
Мы готовимся к Олимпиаде, так что загруженность — это нормально. Вся команда под нагрузкой, так что мы вместе терпим и работаем», — цитирует Нестерова твиттер-аккаунт Федерации хоккея России.
Напомним, хоккейный турнир на Олимпиаде стартует 9 февраля матчем между сборными России и Швейцарии (11:40 мск).
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