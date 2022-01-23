Плотников покинул базу сборной России по хоккею из-за положительного ПЦР-теста

Нападающий московского ЦСКА и сборной России по хоккею Сергей Плотников покинул базу национальной команды в Новогорске в связи с положительным ПЦР-тестом, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Отмечается, что 31-летний форвард всё равно может попасть в основной состав сборной для поездки на Олимпийские игры в Пекине. Сегодня, 23 января, станет известен окончательный состав команды из 25 человек, который отправится на Олимпиаду в Китай.
В текущем сезоне КХЛ Плотников провёл 43 матча за ЦСКА, в которых набрал 27 (16+11) очков при показателе полезности «+4».
Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 мск.
- 23 января 2022
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