Стала известна вратарская бригада сборной Канады по хоккею на Олимпиаде

Инсайдер TSN Даррен Дрегер в «Твиттере» сообщил, какие голкиперы войдут во вратарскую линию сборной Канады по хоккею на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



В их число вошли: Девон Леви, который принадлежит «Баффало Сэйбрз», голкипер ярославского «Локомотива» Эдди Паскуале и вратарь шведской «Фрёлунды» Мэтт Томкинс, который в ближайшее время может пополнить ряды московского «Динамо».



Отмечается, что в список запасных внесён нападающий Кент Джонсон, который будет переведён в основной состав в случае травмы или коронавируса у одного из хоккеистов.



Напомним, хоккейный турнир на Олимпийских играх 2022 года в Пекине начнётся 9 февраля. Сборная Канады в своём первом матче сыграет с командой Германии (10 февраля, 16:10 мск).