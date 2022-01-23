Панарин рассказал о самочувствии после перенесённого коронавируса

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением о прошедшей встрече с «Аризоной Койотс» (7:3), а также рассказал о самочувствии после выхода из ковид-протокола.



«Согласен с теми, кто сказал, что начало матча с «Аризоной» получилось нервным. Но всё равно мы должны перестраиваться, быстро начинать. Здорово, что наша команда смогла переломить ход матча. Мы забили важный гол в меньшинстве. Это и был ключевой эпизод. Хотя мы начали неплохо играть с конца первого периода. А вообще, многие наши ребята выступили здорово.



Крайдер? Думаю, он везде хорош. Особенно сейчас — в игре перед вратарём. Он там много находится, и это его позиция, откуда он может помогать команде.



Выход из ковид-протокола? Я себя с первого же матча чувствовал хорошо. Даже удивлён, честно. Не устаю, так что готов больше играть», — цитирует Панарина пресс-служба НХЛ.