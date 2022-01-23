Стали известны имена игроков, не вошедших в состав сборной России по хоккею на Олимпиаду

Федерация хоккея России объявила состав национальной команды на Олимпийские игры 2022 года.



В окончательный состав команды Алексея Жамнова не вошли следующие игроки:



голкиперы: Ярослав Аскаров и Дмитрий Шугаев;



защитники: Шакир Мухамадуллин, Семён Чистяков, Даниил Пыленков, Дмитрий Вишневский;



нападающие: Антон Бурдасов, Андрей Кузьменко, Александр Кадейкин, Артём Галимов, Владимир Ткачёв, Станислав Галиев.



Стоит заметить, что из этого списка шестеро хоккеистов отправятся в Пекин в статусе запасных. В их число вошли Дмитрий Шугаев («Северсталь»), Семён Чистяков («Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Станислав Галиев («Динамо» Москва), Андрей Кузьменко (СКА), Владимир Ткачёв («Трактор»).



Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 мск.