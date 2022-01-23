Фетисов отреагировал на окончательный состав сборной России по хоккею на ОИ-2022 в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал окончательный состав сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
«Мне без разницы, кого не взяли на Олимпиаду. Тренер должен определять тот состав, который видит для достижения цели и задачи. В истории мирового спорта было много вопросов и обсуждений…
Я — не болельщик, я человек, который играл и тренировал. Понимаю, что тренер и его штаб взяли на себя огромную ответственность. Они знают, для чего выбрали одних и оставили вне заявки других. Хочу пожелать удачи сборной. Будем болеть», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, свой первый матч на Олимпийских играх сборная России сыграет 9 февраля с командой Швейцарии (начало — в 11:40 мск).
- 23 января 2022
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