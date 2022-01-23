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Кадейкина не взяли на ОИ, у него лучшая полезность среди нападающих сборной России в КХЛ

Кадейкина не взяли на ОИ, у него лучшая полезность среди нападающих сборной России в КХЛ
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Федерация хоккея России объявила состав национальной команды на Олимпийские игры 2022 года. В окончательный состав команды Алексея Жамнова вошли трое вратарей, восемь защитников и 14 форвардов.

В итоговую заявку не вошёл нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин. В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги на счету 28-летнего форварда 43 проведённые встречи, в которых он набрал 31 (11+20) результативный балл при показателе полезности «+17». Этот показатель является наилучшим среди всех игроков национальной сборной, которые вызваны на Олимпийские игры. Также Кадейкин является лучшим российским игроком сезона КХЛ по проценту выигранных вбрасываний.

Отметим, что Кадейкин в последний момент был включён в список запасных игроков, которые отправятся в Пекин.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 мск.

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