Окончательный состав сборной России по хоккею на ОИ-2022 будет объявлен 7-8 февраля

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о причинах непопадания в окончательную заявку команды на Олимпийские игры 2022 года форварда СКА Андрея Кузьменко, а также сообщил, до какой даты существует возможность замены игрока в составе.



«Почему Кузьменко не попал в основной список? Сейчас он находится в шестёрке дополнительных игроков. До 8 февраля у нас есть возможность заменить игрока. Окончательный состав будет объявлен 7-8 февраля», — передаёт слова Ковальчука корресподент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.



Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 мск.