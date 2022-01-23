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Окончательный состав сборной России по хоккею на ОИ-2022 будет объявлен 7-8 февраля

Окончательный состав сборной России по хоккею на ОИ-2022 будет объявлен 7-8 февраля
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Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о причинах непопадания в окончательную заявку команды на Олимпийские игры 2022 года форварда СКА Андрея Кузьменко, а также сообщил, до какой даты существует возможность замены игрока в составе.

«Почему Кузьменко не попал в основной список? Сейчас он находится в шестёрке дополнительных игроков. До 8 февраля у нас есть возможность заменить игрока. Окончательный состав будет объявлен 7-8 февраля», — передаёт слова Ковальчука корресподент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 мск.

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