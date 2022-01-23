Жамнов: если вы думаете, что Толчинского не взяли из-за кричалок, то ошибаетесь

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о причинах отсутствия в расширенном составе команды форварда «Авангарда» Сергея Толчинского.



«Почему нет Толчинского в расширенном составе? Нам надо создать боевую команду, и чтобы был баланс. Толчинский играет в первом-втором звене в «Авангарде», мы не видим ему места в первых двух звеньях. Та же ситуация, что и с Бурдасовым. Плюс, скажу честно, не впечатлила игра Толчинского на Кубке Первого канала.



Игорь Есмантович повлиял на решение? Я рад, что у вас в прессе есть такая информация. Не знаю, кто это запустил в прессу, что у нас в штабе есть Есмантович и он якобы на это влиял. Я даже не слышал этих кричалок. Если вы считаете, что его не взяли из-за этого, то ошибаетесь», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.