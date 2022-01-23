Жамнов: если вы думаете, что Толчинского не взяли из-за кричалок, то ошибаетесь

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о причинах отсутствия в расширенном составе команды форварда «Авангарда» Сергея Толчинского.
«Почему нет Толчинского в расширенном составе? Нам надо создать боевую команду, и чтобы был баланс. Толчинский играет в первом-втором звене в «Авангарде», мы не видим ему места в первых двух звеньях. Та же ситуация, что и с Бурдасовым. Плюс, скажу честно, не впечатлила игра Толчинского на Кубке Первого канала.
Игорь Есмантович повлиял на решение? Я рад, что у вас в прессе есть такая информация. Не знаю, кто это запустил в прессу, что у нас в штабе есть Есмантович и он якобы на это влиял. Я даже не слышал этих кричалок. Если вы считаете, что его не взяли из-за этого, то ошибаетесь», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 23 января 2022
-
23:49
-
23:45
-
23:36
-
23:30
-
23:21
-
23:12
-
23:06
-
23:01
-
22:58
-
22:54
-
22:51
-
22:48
-
22:42
-
22:37
-
22:35
-
22:32
-
22:26
-
22:19
-
21:49
-
20:45
-
20:28
-
19:45
-
19:38
-
19:20
-
18:54
-
18:36
-
17:51
-
17:23
-
16:52
-
16:29
-
15:54
-
15:28
-
15:07
-
14:50
-
14:32