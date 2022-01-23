Яшин высказался об окончательном составе сборной России по хоккею на Олимпиаду

Бывший капитан сборной России по хоккею Алексей Яшин прокомментировал окончательный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



«Тренерский штаб сборной взял на Олимпиаду тех, кого хотел взять. Обсуждать, почему не взяли дядю Васю или Петю — не хочу. Желаем сборной России одного — победить на Олимпиаде», — сказал Яшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Ранее генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук сообщил, что команда имеет возможность замены игроков до 7-8 февраля.



Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 мск.