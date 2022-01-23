Яшин высказался об окончательном составе сборной России по хоккею на Олимпиаду
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Бывший капитан сборной России по хоккею Алексей Яшин прокомментировал окончательный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
«Тренерский штаб сборной взял на Олимпиаду тех, кого хотел взять. Обсуждать, почему не взяли дядю Васю или Петю — не хочу. Желаем сборной России одного — победить на Олимпиаде», — сказал Яшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ранее генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук сообщил, что команда имеет возможность замены игроков до 7-8 февраля.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 мск.
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