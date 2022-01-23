Ковальчук: кричалки Толчинского слышал, но это не причина, почему он не поехал на ОИ-2022

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал, что нецензурные кричалки в адрес ЦСКА не являются причиной непопадания форварда «Авангарда» Сергея Толчинского в состав национальной команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
«Кричалки Толчинского слышал, но это не та причина, почему он не поехал на Олимпиаду.
Как будут выглядеть два первых звена нападения? У нас есть много игроков, будет большой объём работы. Как сказал Алексей Юрьевич, у каждого есть шанс. Когда эти звенья появятся, вы узнаете одними из первых», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Хоккейный турнир на Олимпийских играх начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день сыграет со Швейцарией. Начало — в 11:40 мск.
- 23 января 2022
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