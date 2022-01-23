Первый тренер Гусева: Никита поможет России отстоять олимпийский титул. Шанс проявить себя

Геннадий Курдин, первый тренер форварда санкт-петербургского СКА и сборной России по хоккею Никиты Гусева, прокомментировал итоговый состав национальной сборной на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



«Уверен, что сборная России сможет защитить олимпийский титул. У Гусева не сложилось в НХЛ, зато теперь у него есть отличный шанс поехать на Олимпиаду и проявить себя. Никита уже завоевал титул четыре года назад и может его отстоять.



Гусев — основополагающий игрок в этой сборной. Никита один из игроков, кто может вытянуть эту Олимпиаду. Всё зависит от тренеров, если они правильно расставят звенья, то всё будет хорошо. У других команд сборные точно не сильнее», — сказал Курдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.