Первый тренер Гусева: Никита поможет России отстоять олимпийский титул. Шанс проявить себя
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Геннадий Курдин, первый тренер форварда санкт-петербургского СКА и сборной России по хоккею Никиты Гусева, прокомментировал итоговый состав национальной сборной на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
«Уверен, что сборная России сможет защитить олимпийский титул. У Гусева не сложилось в НХЛ, зато теперь у него есть отличный шанс поехать на Олимпиаду и проявить себя. Никита уже завоевал титул четыре года назад и может его отстоять.
Гусев — основополагающий игрок в этой сборной. Никита один из игроков, кто может вытянуть эту Олимпиаду. Всё зависит от тренеров, если они правильно расставят звенья, то всё будет хорошо. У других команд сборные точно не сильнее», — сказал Курдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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