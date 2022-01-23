Сегодня, 23 января, Федерация хоккея России опубликовала окончательную заявку национальной команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
В состав вошли 25 хоккеистов: трое вратарей, восемь защитников и 14 форвардов.
12 игроков не попали в итоговую заявку, среди них:
голкиперы: Ярослав Аскаров и Дмитрий Шугаев; защитники: Шакир Мухамадуллин, Семён Чистяков, Даниил Пыленков, Дмитрий Вишневский; а также нападающие: Антон Бурдасов, Андрей Кузьменко, Александр Кадейкин, Артём Галимов, Владимир Ткачёв, Станислав Галиев.
Отметим, что Шугаев, Чистяков, Кадейкин, Галиев, Кузьменко и Ткачёв включены в список запасных и отправятся вместе с командой в Пекин.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Кто из хоккеистов заслуживал попасть в основной состав сборной России на Олимпиаду?
- 23 января 2022
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