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Кто из хоккеистов заслуживал попасть в основной состав сборной России на Олимпиаду?

Кто из хоккеистов заслуживал попасть в основной состав сборной России на Олимпиаду?
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Сегодня, 23 января, Федерация хоккея России опубликовала окончательную заявку национальной команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

В состав вошли 25 хоккеистов: трое вратарей, восемь защитников и 14 форвардов.

12 игроков не попали в итоговую заявку, среди них:

голкиперы: Ярослав Аскаров и Дмитрий Шугаев; защитники: Шакир Мухамадуллин, Семён Чистяков, Даниил Пыленков, Дмитрий Вишневский; а также нападающие: Антон Бурдасов, Андрей Кузьменко, Александр Кадейкин, Артём Галимов, Владимир Ткачёв, Станислав Галиев.

Отметим, что Шугаев, Чистяков, Кадейкин, Галиев, Кузьменко и Ткачёв включены в список запасных и отправятся вместе с командой в Пекин.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Кто из хоккеистов заслуживал попасть в основной состав сборной России на Олимпиаду?

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