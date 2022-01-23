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Жамнов: «решалой» назову всю сборную России, результат будет зависеть от каждого игрока

Жамнов: «решалой» назову всю сборную России, результат будет зависеть от каждого игрока
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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал об общении с тренерским штабом во время изоляции, о хоккее, в который будет играть национальная команда, а также о лидерах в составе.

«Когда был на изоляции, то я общался с тренерским штабом каждый вечер по видеосвязи, плюс каждую тренировку смотрел по видео. У меня была вся информация, мы с Ильёй Ковальчуком общались по телефону. Моё отсутствие никак не сказалось на рабочем и тренировочном процессе.

В какой хоккей будет играть наша команда? Меня интересует выполнение игрового задания и требование тренерского штаба. Создать рабочий коллектив, чтобы все понимали свои задачи и ответственность. Стараемся играть в атакующий хоккей. И создавать плотность на всех участках, бороться за каждую линию.

Кто будет «решалой» в этой команде? Я назову всю команду. Хоккей — командный вид спорта. Результат зависит от любого игрока. У нас есть те ребята, которые попали в состав сборной. От каждого будет зависеть результат. Помните, когда на Олимпиаде в Ванкувере Кросби не забросил ни одной шайбы, а забросил только одну в финале?» — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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