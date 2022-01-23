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Ковальчук рассказал, являются ли ОИ-2022 для него делом государственной важности

Ковальчук рассказал, являются ли ОИ-2022 для него делом государственной важности
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Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук сообщил о важности для него предстоящих зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

«Является ли Олимпиада для нас, как для Кудашова, делом государственной важности? Олимпийские игры в первую очередь праздник. Для каждого спортсмена это мечта детства. Мы не исключение. Это в первую очередь спорт. Хотим порадовать наших болельщиков, журналистов.

Сделаем всё по совести, победит сильнейший. Все ребята заряжены, глаза горят, все с огромным желанием тренируются, все рвались в сборную и переживают каждое утро, когда у нас берут тесты», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 мск.

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