Жамнов: сейчас неправильно было бы вызвать Мичкова. У него ещё будет шанс сыграть на ОИ

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов объяснил причины непопадания Матвея Мичкова в расширенный состав национальной команды на Олимпийские игры — 2022.
«Почему не вызвали Матвея Мичкова? Если можно было иметь окончательный список в 30 игроков, у него был бы шанс. Парень талантливый, вся жизнь у него впереди, большое будущее. Надеюсь, он будет прогрессировать. Думаю, сейчас его неправильно было бы вызвать. С этой пандемией… Он был бы на сборах, но сейчас другая ситуация, поэтому было принято решение его не вызывать. Жизнь после Олимпиады будет продолжаться, у него ещё будет шанс выступить на Олимпиаде.
Илью Ковальчука взяли на Игры в Солт-Лейк-Сити в 18 лет? Илья, думаю, игрок другого уровня. Илья Ковальчук уже играл в НХЛ в 18 лет», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 23 января 2022
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