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Бурдасов саркастически отреагировал на непопадание в состав сборной России на ОИ-2022

Бурдасов саркастически отреагировал на непопадание в состав сборной России на ОИ-2022
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Нападающий санкт-петербургского СКА Антон Бурдасов отреагировал на непопадание в окончательный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

30-летний хоккеист опубликовал видео в «сторис» с отрывком из популярного YouTube-шоу «Что было дальше?».

«Мы поняли, все поняли, я думаю. Ну, ты понял? Я понял. Всё, давай, я погнал», — говорится в ролике. Видео можно посмотреть по ссылке в «инстаграме» Бурдасова.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ на счету форварда 41 проведённая встреча, в которых он набрал 42 (23+19) очков при показателе полезности "+9".

Отметим, что шесть хоккеистов попали в список запасных, которые отправятся в Пекин и смогут заменить игрока из основного составе в случае травмы или коронавируса. Бурдасов не вошёл в число запасных.

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