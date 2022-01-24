Артём Зуб улучшил личный рекорд по голам в НХЛ за сезон

В эти минут в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Оттаву Сенаторз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:1. В составе «Оттавы» отличился российский защитник Артём Зуб. Этот гол стал для него четвёртым в сезоне. Таким образом, россиянин улучшил личный рекорд по голам в НХЛ за сезон.

Всего в нынешнем сезоне НХЛ россиянин провёл 34 матча, в которых записал на свой счёт 11 очков. Помимо голов, он отдал семь результативных передач.

Зуб проводит второй сезон в НХЛ. В прошлом году он сыграл 41 встречу и тогда набрал 14 очков: также забил три гола, но отдал 11 передач.