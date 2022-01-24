Гол Зуба помог «Оттаве» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча состоялась в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей отличились российский защитник Артём Зуб и Тим Штюцле. Единственный гол за «Коламбус» забил Шон Курали. Российский форвард Егор Чинахов не отметился результативными действиями. Защитник Владислав Гавриков также очков не набрал.

Таким образом, «Оттава» прервала серию из трёх поражений подряд. «Коламбус», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча.

В следующем матче «Оттава» встретится с «Баффало Сэйбрз», а «Коламбус» сыграет с «Калгари Флэймз». Матчи пройдут 26 и 27 января соответственно.