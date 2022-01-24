Будро проводит 1000-ю игру в НХЛ в качестве главного тренера
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На стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Сент-Луис Блюз». Идёт первый период, счёт равный – 1:1.
Главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро проводит 1000-ю игру в НХЛ в качестве главного тренера. 67-летний специалист возглавил канадский клуб в декабре 2021 года. Об этом сообщает официальный аккаунт «Кэнакс» в «Твиттере».
Свою тренерскую карьеру в НХЛ Будро начал в сезоне 2007/2008, возглавив «Вашингтон Кэпиталз». Также канадец работал с «Анахайм Дакс» и «Миннесотой Уайлд».
«Ванкувер Кэнакс» набрал 40 очков в 40 играх в текущем сезоне. Команда занимает 13-е место в Западной Конференции.
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