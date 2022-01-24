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Две передачи Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Ванкувер»

Две передачи Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Ванкувер»
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Сегодня, 24 января, в Ванкувере (Канада) на «Роджерс-Арене» «Ванкувер Кэнакс» принимал «Сент-Луис Блюз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).

В составе победителей голами отметились Джастин Фолк, Брэйден Шенн и Джордан Кайру. Также две результативные передачи на свой счёт записал россиянин Владимир Тарасенко. У хозяев единственную шайбу забросил Таннер Пирсон.

Помимо Тарасенко, в матче принимали участие ещё трое россиян. За «Ванкувер» сыграл форвард Василий Подколзин, за «Сент-Луис» – Клим Костин и Иван Барбашёв.

Благодаря этой победе «Блюз» поднялись на второе место в таблице Западной конференции, обойдя «Нэшвилл Предаторз» по дополнительным показателям.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2022, понедельник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Пирсон (Чиассон, Петтерссон) – 16:30' (5x5)   1:1 Фолк (Сундквист, Саад) – 18:33' (5x5)   1:2 Шенн (Тарасенко, Крюг) – 23:26' (5x4)   1:3 Кайру (Тарасенко, Фолк) – 36:43' (5x5)
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