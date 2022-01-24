Светлов — о составе сборной России на Олимпиаду: в нападении для меня есть сюрпризы

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов отреагировал на окончательный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине.



«Давайте пройдём по линиям. Думаю, мало кто сомневался, что трио вратарей составят Федотов, Билялов и Самонов, всё-таки приглашение Шугаева и Аскарова изначально рассматривалось как аванс. Федотов в роли первого номера хорошо провёл Кубок Первого канала, но мне нравится и Билялов, который в прошлом сезоне довёл свой «Ак Барс» до финала конференции.



На мой взгляд, никаких сюрпризов и в линии обороны. Войнов, Нестеров, Яковлев, Шарипзянов – эта четвёрка не вызывала вопросов, а состав третьей и четвёртой пары всегда можно обсуждать. Может быть, если бы изначально в расширенном списке фигурировали Марченко и Ожиганов, то конкуренция стала бы ещё выше.



А вот если говорить о нападении, то в этой линии для меня есть сюрпризы.



Какие? Очень хороший сезон проводит Кузьменко, яркий и острый форвард, не ожидал, что он получит место лишь в числе запасных. Учитывая динамовскую связку с Шипачёвым, выше оценивал шансы и другого запасного – Галиева. Это же касается Бурдасова, который в своё время играл в СКА с тем же Шипачёвым, здесь тоже просматривалась связка. А на таких краткосрочных турнирах, как Олимпиада, ценность готовых связок – высокая.



Вообще, выбор в атакующую линию был большим. О чём говорить, если даже в расширенный список не попали Окулов и Толчинский, одни из самых ярких нападающих КХЛ. Получается, в России по-прежнему растут форварды – проблемы только с центральными», – цитирует Светлова Russia-Hockey.

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