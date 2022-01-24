Будро — о 1000-м матче: здорово, что меня всё-таки признали как тренера НХЛ

Сегодня, 24 января, в Ванкувере (Канада) на «Роджерс-Арене» «Ванкувер Кэнакс» принимал «Сент-Луис Блюз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).



Главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро проводил 1000-ю игру в НХЛ в качестве главного тренера. 67-летний специалист возглавил канадский клуб в декабре 2021 года.



«Это признание, что я тренер НХЛ. Не знаю, значит ли это что-то для других, но мне было 33 года (когда я стал играющим тренером в младших лигах), а в НХЛ я попал, когда мне было 53. И вот я провожу здесь 1000-й матч. Здорово, что меня всё-таки признали как тренера НХЛ», – цитирует Будро официальный сайт НХЛ на русском языке.



Свою тренерскую карьеру в НХЛ Будро начал в сезоне-2007/2008, возглавив «Вашингтон Кэпиталз». Также канадец работал с «Анахайм Дакс» и «Миннесотой Уайлд».

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