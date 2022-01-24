Гавриков: у меня было так много шансов сегодня, и я немного расстроен

Сегодня, 24 января, проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча состоялась в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков, проводивший первый матч после исключения из ковид-протокола, поделился мнением о своей игре в этом матче.



«У меня было так много шансов сегодня, и я немного расстроен. Но это значит, что мне нужно быть лучше, лучше распоряжаться своими моментами», – цитирует Гаврикова официальный сайт НХЛ на русском языке.



«Оттава» прервала серию из трёх поражений подряд. «Коламбус», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча.



В следующем матче «Оттава» встретится с «Баффало Сэйбрз», а «Коламбус» сыграет с «Калгари Флэймз». Матчи пройдут 26 и 27 января соответственно.

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