Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гавриков: у меня было так много шансов сегодня, и я немного расстроен

Гавриков: у меня было так много шансов сегодня, и я немного расстроен
Комментарии

Сегодня, 24 января, проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча состоялась в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков, проводивший первый матч после исключения из ковид-протокола, поделился мнением о своей игре в этом матче.

«У меня было так много шансов сегодня, и я немного расстроен. Но это значит, что мне нужно быть лучше, лучше распоряжаться своими моментами», – цитирует Гаврикова официальный сайт НХЛ на русском языке.

«Оттава» прервала серию из трёх поражений подряд. «Коламбус», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча.

В следующем матче «Оттава» встретится с «Баффало Сэйбрз», а «Коламбус» сыграет с «Калгари Флэймз». Матчи пройдут 26 и 27 января соответственно.

Новость по теме
Гол Зуба помог «Оттаве» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022