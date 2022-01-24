Форсберг: Зуб и Холден сыграли великолепно. Они смогли закрыть лучших игроков «Коламбуса»

Голкипер «Оттавы Сенаторз» Антон Форсберг, который стал первой звездой матча с «Коламбус Блю Джекетс», поделился мнением об игре.
«Зуб и Холден сегодня сыграли великолепно. Они заблокировали несколько опасных бросков и смогли закрыть лучших игроков соперника. Сегодня каждый из них здорово потрудился и сделал свою работу на отлично.
Мне было приятно вернуться сюда, именно этот клуб выбрал меня на драфте. Здесь я провёл первые годы профессиональной карьеры. У меня осталось тут много друзей. Так что сегодня я испытал много приятных эмоций», – цитирует Форсберга официальный сайт НХЛ на русском языке.
Сегодня, 24 января, проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча состоялась в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
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