Вайсфельд — о решении по Бурдасову: возникает вопрос — а зачем его вообще вызывали?

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением об итоговом составе сборной России на Олимпиаду-2022.
«С моей точки зрения, сенсаций нет вообще. Есть, повторюсь, некоторые неожиданности. Я всё время говорю, что нужно объяснять свои решения. Жамнов и Ковальчук отчасти это сделали. Они сказали, что Кузьменко и Бурдасов – это игроки для топ-6, а тренеры на этих позициях видят других игроков.
Тренеры заявили, что не видят Антона в первых двух звеньях. Но тогда возникает вопрос: а зачем его вообще вызывали? Толчинского сразу не вызвали, а Бурдасова позвали. Хотелось бы услышать, по каким параметрам эти хоккеисты слабее тех, которых включили в заявку. Мне понравилось выступление Вячеслава Фетисова, который сказал, что тренерам отвечать за результат, поэтому у них такое видение ситуации», — сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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