Вайсфельд: понимаю, почему Кадейкин при всех его плюсах оказался в списке запасных

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд отреагировал на непопадание в окончательный состав сборной России на Олимпиаду-2022 форварда Александра Кадейкина.
«Для меня это не слишком странно. Александр из той категории игроков, которые всем нравятся. Но играет он, с моей точки зрения, не очень надёжно. Кадейкин тот хоккеист, которого я бы не рискнул выпускать в ключевой момент если на табло ничья или моя команда выигрывает. Если проигрывает – другой вопрос. Он принимает нестандартные решения, но порой принимает их авантюрно. Причём делает это в таких ситуациях, когда этого нельзя делать. Тут надо учитывать тайминг. Это разные вещи, когда ты выигрываешь и проигрываешь. Я понимаю, почему Кадейкин при всех его плюсах и минусах оказался в списке запасных», — сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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