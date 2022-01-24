Дед Панарина — о том, как Артемия чуть не выгнали из «Витязя»: они просто выпили пиво

Дедушка хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина Владимир Левин рассказал, как его внука чуть не отчислили из школы «Витязя».

«Однажды Артемия чуть не отчислили из школы за нарушение режима? Да, это они пива выпили. Мне сказали приезжать и поговорить с директором школы. Приехал к нему. Он сказал мне: «Я знаю, что Артемий хорошо играет, но надо же обоих наказывать и исключать». В итоге обошлось без исключения.



Ругался ли тогда? Да что я буду ругаться? Сказал, что нельзя. Ни курить, ни пить – это страшное дело. Говорю ему: «Я же не курю, ни разу не затягивался». Курением только гробишь себя.



Был ли он послушным? Он всегда знал, что мы его накормим и оденем. Когда уходил на улицу с ребятами, я у подоконника стоял и ждал его. Бывало, что до двух часов не ложился, ждал его. Вот какая забота была у деда! Друзей у него было много, весь Коркино.



Как в школе учился? Ой, давайте не будем про школу говорить. Когда у него было время учиться? Два урока отсидел и на тренировку поехали. Потом уже в Челябинске интернат сделали, там Артемий жил и учился, а я туда сторожем устроился, присматривал за ним», – цитирует Левина Sport24.