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Статистика всех российских хоккеистов по итогам недели НХЛ: очки, голы, общий зачёт

Статистика всех российских хоккеистов по итогам недели НХЛ: очки, голы, общий зачёт
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Данные по матчам, которые состоялись в НХЛ в ночь с 17 на 18 января мск 2022 года по ночь с 23 на 24 января 2022 года.

Голкиперы

ИгрокКлубМатчиПобедыКН%ОБШат-Ауты
Илья Сорокин«Айлендерс»220,5097.71
Игорь Шестёркин«Рейнджерс»223,0091,00
Сергей Бобровский«Флорида»212,0494,11
Семён Варламов«Айлендерс»212,9388,80
Андрей Василевский«Тампа»214,0288,60
Александр Георгиев«Рейнджерс»106,082,90

Защитники

ИгрокКлубМатчиГолыАссистыОчки+/-Штраф
Михаил Сергачёв«Тампа»3044+40
Дмитрий Орлов«Вашингтон»1112+12
Артём Зуб«Оттава»4101-24
Дмитрий Куликов«Миннесота»3011+10
Иван Проворов«Филадельфия»4011-40
Никита Задоров«Калгари»200002
Владислав Гавриков«Коламбус»100000
Илья Любушкин«Аризона»4000+14
Александр Романов«Монреаль»400002
Даниил Мироманов«Вегас»1000-10

Нападающие:

ИгрокКлубМтачиГолыАссистыОчки+/-Штраф
Андрей Свечников«Каролина»3246+12
Кирилл Капризов«Миннесота»3325+44
Артемий Панарин«Рейнджерс»3145-10
Александр Овечкин«Вашингтон»3314+30
Иван Барбашёв«Сент-Луис»3224+42
Евгений Малкин«Питтсбург»4134+10
Никита Кучеров«Тампа»3134-34
Владимир Тарасенко«Сент-Луис»304400
Евгений Дадонов«Вегас»212300
Евгений Кузнецов«Вашингтон»3123+22
Валерий Ничушкин«Колорадо»1112+10
Денис Гурьянов«Даллас»3022-22
Владислав Наместников«Детройт»3101-10
Павел Бучневич«Сент-Луис»1101+10
Яков Тренин«Нэшвилл»410100
Илья Михеев«Торонто»2101+20
Максим Мамин«Флорида»2011+10
Василий Подколзин«Ванкувер»3011+10
Александр Барабанов«Сан-Хосе»2011+12
Александр Радулов«Даллас»1000+12
Евгений Свечников«Виннипег»100000
Михаил Мальцев«Колорадо»400000
Клим Костин«Сент-Луис»300002
Егор Чинахов«Коламбус»3000-10
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