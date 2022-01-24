Статистика всех российских хоккеистов по итогам недели НХЛ: очки, голы, общий зачёт

Данные по матчам, которые состоялись в НХЛ в ночь с 17 на 18 января мск 2022 года по ночь с 23 на 24 января 2022 года.

Голкиперы

Игрок Клуб Матчи Победы КН %ОБ Шат-Ауты Илья Сорокин «Айлендерс» 2 2 0,50 97.7 1 Игорь Шестёркин «Рейнджерс» 2 2 3,00 91,0 0 Сергей Бобровский «Флорида» 2 1 2,04 94,1 1 Семён Варламов «Айлендерс» 2 1 2,93 88,8 0 Андрей Василевский «Тампа» 2 1 4,02 88,6 0 Александр Георгиев «Рейнджерс» 1 0 6,0 82,9 0

Защитники

Игрок Клуб Матчи Голы Ассисты Очки +/- Штраф Михаил Сергачёв «Тампа» 3 0 4 4 +4 0 Дмитрий Орлов «Вашингтон» 1 1 1 2 +1 2 Артём Зуб «Оттава» 4 1 0 1 -2 4 Дмитрий Куликов «Миннесота» 3 0 1 1 +1 0 Иван Проворов «Филадельфия» 4 0 1 1 -4 0 Никита Задоров «Калгари» 2 0 0 0 0 2 Владислав Гавриков «Коламбус» 1 0 0 0 0 0 Илья Любушкин «Аризона» 4 0 0 0 +1 4 Александр Романов «Монреаль» 4 0 0 0 0 2 Даниил Мироманов «Вегас» 1 0 0 0 -1 0

Нападающие: