Статистика всех российских хоккеистов по итогам недели НХЛ: очки, голы, общий зачёт
Поделиться
Данные по матчам, которые состоялись в НХЛ в ночь с 17 на 18 января мск 2022 года по ночь с 23 на 24 января 2022 года.
Голкиперы
|Игрок
|Клуб
|Матчи
|Победы
|КН
|%ОБ
|Шат-Ауты
|Илья Сорокин
|«Айлендерс»
|2
|2
|0,50
|97.7
|1
|Игорь Шестёркин
|«Рейнджерс»
|2
|2
|3,00
|91,0
|0
|Сергей Бобровский
|«Флорида»
|2
|1
|2,04
|94,1
|1
|Семён Варламов
|«Айлендерс»
|2
|1
|2,93
|88,8
|0
|Андрей Василевский
|«Тампа»
|2
|1
|4,02
|88,6
|0
|Александр Георгиев
|«Рейнджерс»
|1
|0
|6,0
|82,9
|0
Защитники
|Игрок
|Клуб
|Матчи
|Голы
|Ассисты
|Очки
|+/-
|Штраф
|Михаил Сергачёв
|«Тампа»
|3
|0
|4
|4
|+4
|0
|Дмитрий Орлов
|«Вашингтон»
|1
|1
|1
|2
|+1
|2
|Артём Зуб
|«Оттава»
|4
|1
|0
|1
|-2
|4
|Дмитрий Куликов
|«Миннесота»
|3
|0
|1
|1
|+1
|0
|Иван Проворов
|«Филадельфия»
|4
|0
|1
|1
|-4
|0
|Никита Задоров
|«Калгари»
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|Владислав Гавриков
|«Коламбус»
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|Илья Любушкин
|«Аризона»
|4
|0
|0
|0
|+1
|4
|Александр Романов
|«Монреаль»
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|Даниил Мироманов
|«Вегас»
|1
|0
|0
|0
|-1
|0
Нападающие:
|Игрок
|Клуб
|Мтачи
|Голы
|Ассисты
|Очки
|+/-
|Штраф
|Андрей Свечников
|«Каролина»
|3
|2
|4
|6
|+1
|2
|Кирилл Капризов
|«Миннесота»
|3
|3
|2
|5
|+4
|4
|Артемий Панарин
|«Рейнджерс»
|3
|1
|4
|5
|-1
|0
|Александр Овечкин
|«Вашингтон»
|3
|3
|1
|4
|+3
|0
|Иван Барбашёв
|«Сент-Луис»
|3
|2
|2
|4
|+4
|2
|Евгений Малкин
|«Питтсбург»
|4
|1
|3
|4
|+1
|0
|Никита Кучеров
|«Тампа»
|3
|1
|3
|4
|-3
|4
|Владимир Тарасенко
|«Сент-Луис»
|3
|0
|4
|4
|0
|0
|Евгений Дадонов
|«Вегас»
|2
|1
|2
|3
|0
|0
|Евгений Кузнецов
|«Вашингтон»
|3
|1
|2
|3
|+2
|2
|Валерий Ничушкин
|«Колорадо»
|1
|1
|1
|2
|+1
|0
|Денис Гурьянов
|«Даллас»
|3
|0
|2
|2
|-2
|2
|Владислав Наместников
|«Детройт»
|3
|1
|0
|1
|-1
|0
|Павел Бучневич
|«Сент-Луис»
|1
|1
|0
|1
|+1
|0
|Яков Тренин
|«Нэшвилл»
|4
|1
|0
|1
|0
|0
|Илья Михеев
|«Торонто»
|2
|1
|0
|1
|+2
|0
|Максим Мамин
|«Флорида»
|2
|0
|1
|1
|+1
|0
|Василий Подколзин
|«Ванкувер»
|3
|0
|1
|1
|+1
|0
|Александр Барабанов
|«Сан-Хосе»
|2
|0
|1
|1
|+1
|2
|Александр Радулов
|«Даллас»
|1
|0
|0
|0
|+1
|2
|Евгений Свечников
|«Виннипег»
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|Михаил Мальцев
|«Колорадо»
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|Клим Костин
|«Сент-Луис»
|3
|0
|0
|0
|0
|2
|Егор Чинахов
|«Коламбус»
|3
|0
|0
|0
|-1
|0
Комментарии
- 24 января 2022
-
15:10
-
15:00
-
14:02
-
14:00
-
13:53
-
13:30
-
13:00
-
12:52
-
12:22
-
11:14
-
10:55
-
10:20
-
10:05
-
09:52
-
09:42
-
08:51
-
08:41
-
08:36
-
07:42
-
06:48
-
04:29
-
02:51
-
02:17
-
00:14
-
00:05
- 23 января 2022
-
23:58
-
23:49
-
23:45
-
23:36
-
23:30
-
23:21
-
23:12
-
23:06
-
23:01
-
22:58
Партнерский контент