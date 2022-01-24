Плющев: не думаю, что Галимову не могли найти место в сборной

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о непопадании форварда «Ак Барса» Артёма Галимова в окончательный состав на Олимпиаду-2022.

«Галимов, конечно, интересный игрок. Не думаю, что ему не могли найти место в сборной. Тем более там есть некоторые проблемные участки. Но не буду на этом заострять внимание, потому что комплектованием команды должен заниматься тренерский штаб. Что я могу сказать? У тренерского штаба сборной России не такой большой опыт, чтобы создавать национальные команды, готовить их к основным турнирам.



Его отказ играть за сборную? Вся эта история похожа на какой-то детектив непонятный. Человек объявляет, что у него появились семейные проблемы и нет возможности выступать за сборную России. Через день он говорит, что поедет на сборы национальной команды. Что это значит? Изменились семейные обстоятельства, может, клуб или федерация вмешались? Непонятно.

Если люди занимаются воспитательной работой и хотят показать себя Макаренками и Сухомлинскими, то для этого надо было оканчивать хотя бы педагогические академии. Но мне кажется, здесь всё-таки не идёт речь о каком-либо наказании. Здесь вопрос другой: насколько у нынешнего штаба сборной хватает чутья на каждого игрока? Это покажет время. В этот состав не попал и Окулов, и Галиев – достаточно интересные и яркие хоккеисты. В целом то, что происходит с нашей сборной, зачастую вообще не поддаётся никакой логике. Слишком много каких-то казусов, которые в своё время были невозможны», – цитирует Плющева «Татар-информ».