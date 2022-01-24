Капитан сборной Латвии по хоккею Дарзиньш станет знаменосцем команды на ОИ-2022

Сегодня, 24 января, сборная Латвии по хоккею объявила окончательный состав на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



Как сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги, знаменосцем латышской команды на Олимпиаде станет капитан рижского «Динамо» и национальной сборной Лаурис Дарзиньш вместе с саночницей Элизой Тирумой.



Дарзиньш — не первый хоккеист, которому выпала такая честь. Ранее её удостаивались Харийс Витолиньш, Артур Ирбе и Сандис Озолиньш.



Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная Латвии на групповом этапе сыграет в группе С вместе с командами Швеции (10 февраля), Финляндии (11 февраля) и Словакии (13 февраля).