Тарасенко — о 3:1 с «Ванкувером»: «Сент-Луису» надо прибавлять во многих областях игры

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал игру команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (3:1), а также отдельно выделил финского голкипера команды Вилле Хуссо, отразившего 38 из 39 бросков.



«Хус сегодня был великолепен. Мы позволили сопернику создать много моментов, но он был хорош. Выигрывать всегда приятно, особенно в таких матчах. Хотя, конечно, во многих областях игры нам надо прибавлять», – приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.



«Сент-Луис» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 55 очков после 41 проведённой встречи. В следующем матче «блюзмены» сыграют в гостях с «Калгари Флэймз» (25 января, 5:00 мск).