36-летний А. Костицын подписал контракт с аутсайдером чемпионата Норвегии

Белорусский нападающий Андрей Костицын подписал контракт с клубом норвежской хоккейной лиги «Манглеруд Стар», сообщает сайт Nitten.no.
Отмечается, что также клуб заключил соглашение бывший хоккеист «Куньлунь Ред Стар» Сэм Ху.
«Сэм Ху находится в Норвегии, мы просто ждём, когда будут улажены все формальности. Что касается Костицына, то мы надеемся, что всё разрешится через несколько дней
Оба знакомы с ситуацией и с тем, что мы будем играть стыковые матчи, чтобы остаться в лиге. Они здесь, чтобы помочь нам выбраться из затруднительного положения, и я думаю, что они могут это сделать.
Когда можно ожидать увидеть Костицына на тренировке? Это скоро разрешится, мы действительно заинтересованы в том, чтобы подготовить его к матчам как можно скорее», — заявил председатель правления «Манглеруда» Ове Сунделиус.
Последним клубом 36-летнего Костицына был чешский «Пардубице», за который он набрал 7 (1+6) очков в 12 матчах текущего сезона. «Манглеруд» занимает последнее, десятое место в таблице чемпионата Норвегии. Клубу предстоят стыковые матчи за право остаться в высшем дивизионе.
- 24 января 2022
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