Орлов: я извинился перед Элерсом. Это отстой, когда ты получаешь травму и пропускаешь игры

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов принёс извинения нападающему «Виннипег Джетс» Николаю Элерсу за нанесение травмы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (3:4, ОТ).
«Я написал Николаю Элерсу сообщение, чтобы извиниться и выразить слова надежды, что с ним всё в порядке после того, как он получил травму.
Я знаю, что это отстой, когда ты получаешь травму и пропускаешь игры, поэтому я решил написать ему», — приводит слова Орлова в »твиттере" журналист Том Гулитти.
Элерс получил травму после грубого удара в колено от Орлова. Эпизод произошёл в конце 3-го периода. Столкновение между Орловым и Элерсом случилось в углу зоны «Вашингтона», при этом хоккеист «Виннипега» уже успел избавиться от шайбы, а сам Элерс находился под значительным наклоном ко льду в момент контакта с Орловым, из-за чего его полученное повреждение оказалось достаточно болезненным
По итогам того эпизода Орлов получил двухматчевую дисквалификацию. Элерс в настоящий момент находится в долгосрочном списке травмированных.
- 24 января 2022
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