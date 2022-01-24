Орлов: я извинился перед Элерсом. Это отстой, когда ты получаешь травму и пропускаешь игры

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов принёс извинения нападающему «Виннипег Джетс» Николаю Элерсу за нанесение травмы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (3:4, ОТ).



«Я написал Николаю Элерсу сообщение, чтобы извиниться и выразить слова надежды, что с ним всё в порядке после того, как он получил травму.



Я знаю, что это отстой, когда ты получаешь травму и пропускаешь игры, поэтому я решил написать ему», — приводит слова Орлова в »твиттере" журналист Том Гулитти.



Элерс получил травму после грубого удара в колено от Орлова. Эпизод произошёл в конце 3-го периода. Столкновение между Орловым и Элерсом случилось в углу зоны «Вашингтона», при этом хоккеист «Виннипега» уже успел избавиться от шайбы, а сам Элерс находился под значительным наклоном ко льду в момент контакта с Орловым, из-за чего его полученное повреждение оказалось достаточно болезненным



По итогам того эпизода Орлов получил двухматчевую дисквалификацию. Элерс в настоящий момент находится в долгосрочном списке травмированных.

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