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«Он играет в максимально умный хоккей в своём исполнении». Маклеллан — об Овечкине

«Он играет в максимально умный хоккей в своём исполнении». Маклеллан — об Овечкине
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал игру капитана и российского нападающего клуба Александра Овечкина.

«Самый большой шаг вперёд Ови сделал в организации атакующей игры команды. Он отдаёт больше передач, чаще использует ложный замах, после чего адресует шайбу партнеру, находящемуся без опеки. В зоне соперника он играет в максимально умный хоккей, который я когда-либо видел в его исполнении", — приводит слова Маклеллана The Hockey News.

В текущем регулярном чемпионате 36-летний россиянин провёл 42 матча, в которых набрал 58 (29+29) очков при показателе полезности "+18". «Вашингтон» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 55 очков после 42 матчей.

«Овечкину и Малкину нужно играть до Милана. Надеемся, что у них хватит сил до 2026 года» «Овечкину и Малкину нужно играть до Милана. Надеемся, что у них хватит сил до 2026 года»
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