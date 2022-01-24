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«Ванкувер» назначил первую женщину-помощника генерального менеджера в истории клуба

«Ванкувер» назначил первую женщину-помощника генерального менеджера в истории клуба
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«Ванкувер Кэнакс» на официальном сайте объявил о назначении на пост ассистента генерального менеджера клуба женщины — Эмилии Кастоньи.

Она стала первой женщиной-помощником генерального менеджера в истории команды.

«У Эмилии большой опыт, она стремится к успеху и пользуется хорошей репутацией в хоккее благодаря своему интеллекту и трудовой этике. Она будет играть ведущую роль в заключении контрактов с игроками и переговорах, её голос будет услышан во всех аспектах хоккейной деятельности. Она будет ключевым членом нашей руководящей команды, и мы рады приветствовать её в „Ванкувере“, — сообщил и.о. генменеджера „Кэнакс“ Джим Рутерфорд.

»Для меня большая честь присоединиться к «Ванкувер Кэнакс», и я благодарна Джиму и семье владельцев за предоставленную возможность. У «Кэнакс» страстные фанаты и захватывающая молодая команда с блестящим будущим. Мне не терпится помочь построить побеждающую организацию, которая будет расти и бороться за чемпионство", — заявила Кастоньи.

«Ванкувер» занимает 13-е место в таблице Западной конференции, набрав 40 очков после 41 встречи.

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