«Ванкувер» назначил первую женщину-помощника генерального менеджера в истории клуба

«Ванкувер Кэнакс» на официальном сайте объявил о назначении на пост ассистента генерального менеджера клуба женщины — Эмилии Кастоньи.
Она стала первой женщиной-помощником генерального менеджера в истории команды.
«У Эмилии большой опыт, она стремится к успеху и пользуется хорошей репутацией в хоккее благодаря своему интеллекту и трудовой этике. Она будет играть ведущую роль в заключении контрактов с игроками и переговорах, её голос будет услышан во всех аспектах хоккейной деятельности. Она будет ключевым членом нашей руководящей команды, и мы рады приветствовать её в „Ванкувере“, — сообщил и.о. генменеджера „Кэнакс“ Джим Рутерфорд.
»Для меня большая честь присоединиться к «Ванкувер Кэнакс», и я благодарна Джиму и семье владельцев за предоставленную возможность. У «Кэнакс» страстные фанаты и захватывающая молодая команда с блестящим будущим. Мне не терпится помочь построить побеждающую организацию, которая будет расти и бороться за чемпионство", — заявила Кастоньи.
«Ванкувер» занимает 13-е место в таблице Западной конференции, набрав 40 очков после 41 встречи.
- 24 января 2022
-
22:31
-
22:11
-
21:39
-
21:17
-
20:49
-
20:30
-
19:36
-
19:24
-
19:00
-
18:55
-
18:47
-
18:13
-
17:56
-
17:00
-
16:34
-
16:10
-
15:30
-
15:10
-
15:00
-
14:02
-
14:00
-
13:53
-
13:30
-
13:00
-
12:52
-
12:22
-
11:14
-
10:55
-
10:20
-
10:05
-
09:52
-
09:42
-
08:51
-
08:41
-
08:36