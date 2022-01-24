Журналист The Hockey News: не верю, что Макдэвид хочет провести всю карьеру в «Эдмонтоне»

Журналист The Hockey News Стэн Фишлер поделился мнением о возможном уходе Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз».



«Вы верите, что Коннор Макдэвид хочет провести всю свою хоккейную жизнь в „Эдмонтоне“? Я нет.



Хотел Уэйн Гретцки? Нет. „Великий“ любил Лос-Анджелес. Хотел Марк Мессье? Нет. Он любил Нью-Йорк. Или недавний член Зала славы Кевин Лоу? Снова нет.



Как верно отметил Роб Тычковски в The Hockey News Yearbook: у Макдэвида одна победа в плей-офф за шесть лет его карьеры в НХЛ.



Можно подумать, что он уже говорил своим агентам, маркетологам и другим представителям что-то вроде: «Хватит уже! Вытащите меня отсюда!» Просто на мгновение представьте, как имя Макдэвида будет звучать в Голливуде или на Бродвее.



Конечно, этого не произойдет, по крайней мере, не сразу, потому что король Коннор настолько лоялен „Эдмонтону“, насколько ему позволяют его представители. Это всего лишь мысли, но время от времени они могут возникать. Спросите у Гретцки!», — говорится в материале издания.