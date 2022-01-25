Александр Овечкин повторил результат Джея Боумистера и Патрика Элиаша по матчам в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Вегас Голден Найтс».

Для российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина этот матч стал 1240-м в НХЛ. Россиянин по этому показателю повторил результат Джея Боумистера и Патрика Элиаша.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 43 матчах, в которых забил 29 голов и сделал 29 результативных передач.

За последние три матча «Вашингтон» одержал две победы и потерпел одно поражение. «Вегас», в свою очередь, за последние четыре матча потерпел три поражения и одержал одну победу.

На данный момент «Вашингтон» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 55 очков… «Вегас» занимает пятое место в Западной конференции, запасав в свой актив 50 очков.