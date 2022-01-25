Проворов забросил пятую шайбу в текущем сезоне

На стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Даллас Старз». После второго периода матча счёт равный – 1:1.

Первую шайбу в матче забросил игрок гостей Роопе Хинц. Во втором периоде «Филадельфии» удалось сравнять счёт, отличился российский защитник команды Иван Проворов, ему ассистировали Трэвис Конечны и Джастин Браун.

Для Проворова этот гол стал пятым в текущем сезоне, также на счету 25-летнего хоккеиста 11 ассистов.

Серия поражений «Филадельфии Флайерз» на данный момент составляет 11 встреч кряду. Последний раз команда побеждала 30 декабря прошлого года в матче с «Сиэтл Кракен» (3:2 ОТ).