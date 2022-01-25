Никита Задоров забросил третью шайбу в сезоне

В эти минуты в Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Калгари Флэймз» принимает «Сент-Луис Блюз».
На момент написания новости идёт первый период, счёт в матче ничейный – 1:1.
Российский нападающий Никита Задоров сравнял счёт в матче на 7-й минуте. Российский нападающий забросил третью шайбу в сезоне для себя. Голевой пас на счету Мэттью Ткачука.
Первый же гол в матче за Тайлером Бозаком. Примечательно, что им ассистировал российский форвард Клим Костин. Также результативный пас на счету Оскара Сундквиста.
В этом сезоне у Задорова 30 матчей, в которых он три раза забил и четыре раза отдал пас партнёрам на гол. Всего в НХЛ у него 441 встреча, 26 заброшенных шайб и 64 голевые передачи.
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