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«Филадельфия» уступила 12-й раз подряд в матче с «Далласом», у Проворова один гол

«Филадельфия» уступила 12-й раз подряд в матче с «Далласом», у Проворова один гол
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На стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) в эти минуты проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Даллас Старз». Победу в матче одержали гости со счётом 3:1.

Первую шайбу в матче забросил игрок гостей Роопе Хинц. Во втором периоде «Филадельфии» удалось сравнять счёт, отличился российский защитник команды Иван Проворов, ему ассистировали Трэвис Конечны и Джастин Браун.

На 57-й минуте Якоб Петерсон вновь вывел свою команду вперёд после передачи российского нападающего Александра Радулова, а через три минуты точку в матче поставил Джо Павелски.

Денис Гурьянов очков не набрал.

Для Проворова этот гол стал пятым в текущем сезоне, также на счету 25-летнего хоккеиста 11 ассистов.

Серия поражений «Филадельфии Флайерз» на данный момент составляет 12 встреч кряду. Последний раз команда побеждала 30 декабря прошлого года в матче с «Сиэтл Кракен» (3:2 ОТ).

НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2022, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хинц (Робертсон) – 17:46' (5x5)   1:1 Проворов (Конечны, Браун) – 32:06' (5x5)   1:2 Петерсон (А. Радулов, Сутер) – 56:35' (5x5)   1:3 Павелски (Хинц, Линделль) – 58:23' (en)
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