«Филадельфия» уступила 12-й раз подряд в матче с «Далласом», у Проворова один гол

На стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) в эти минуты проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Даллас Старз». Победу в матче одержали гости со счётом 3:1.



Первую шайбу в матче забросил игрок гостей Роопе Хинц. Во втором периоде «Филадельфии» удалось сравнять счёт, отличился российский защитник команды Иван Проворов, ему ассистировали Трэвис Конечны и Джастин Браун.



На 57-й минуте Якоб Петерсон вновь вывел свою команду вперёд после передачи российского нападающего Александра Радулова, а через три минуты точку в матче поставил Джо Павелски.

Денис Гурьянов очков не набрал.

Для Проворова этот гол стал пятым в текущем сезоне, также на счету 25-летнего хоккеиста 11 ассистов.



Серия поражений «Филадельфии Флайерз» на данный момент составляет 12 встреч кряду. Последний раз команда побеждала 30 декабря прошлого года в матче с «Сиэтл Кракен» (3:2 ОТ).