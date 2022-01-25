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«Вашингтон» всухую проиграл «Вегасу», у Овечкина – «-1»

«Вашингтон» всухую проиграл «Вегасу», у Овечкина – «-1»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в матче одержали гости со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил канадский форвард Майкл Амадио с передачи Бретта Хаудена на 26-й минуте матча.

Российский нападающий Евгений Дадонов очков в матче не набрал. У Дмитрия Орлова и Александра Овечкина коэффициенты эффективности – «-1».

Для российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина этот матч стал 1240-м в НХЛ. Россиянин по этому показателю повторил результат Джея Боумистера и Патрика Элиаша.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 43 матчах, в которых забил 29 голов и сделал 29 результативных передач.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2022, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
0 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Амадио (Хауден) – 25:29' (5x5)
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