«Вашингтон» всухую проиграл «Вегасу», у Овечкина – «-1»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в матче одержали гости со счётом 1:0.



Единственный гол в матче забил канадский форвард Майкл Амадио с передачи Бретта Хаудена на 26-й минуте матча.



Российский нападающий Евгений Дадонов очков в матче не набрал. У Дмитрия Орлова и Александра Овечкина коэффициенты эффективности – «-1».



Для российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина этот матч стал 1240-м в НХЛ. Россиянин по этому показателю повторил результат Джея Боумистера и Патрика Элиаша.



В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 43 матчах, в которых забил 29 голов и сделал 29 результативных передач.