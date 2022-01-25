Панарин обогнал Сёмина по очкам за карьеру в НХЛ, сыграв на 179 матчей меньше

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Основное время матча закончилось со счётом 2:2, в овертайме команды также не выявили победителя. По буллитам выиграли хозяева (3:2).

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 2 (0+2) очка и отметился реализованной попыткой в серии буллитов для выявления победителя. Россиянин продлил результативную серию (1+8) до пяти матчей. В 38 играх сезона на его счету 45 (11+34) баллов.

30-летний Панарин переместился на 19-е место по очкам за карьеру в НХЛ среди российских хоккеистов. В его активе стало 518 (176+342) очков в 471 матче. Сегодня по этому показателю он превзошёл результат Александра Сёмина, на счету которого 517 баллов в 650 встречах. Примечательно, что Панарин обогнал Сёмина по очкам за карьеру в НХЛ, сыграв на 179 матчей меньше.