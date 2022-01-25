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Крис Крайдер превзошёл результат Марка Мессье по голам в большинстве за «Рейнджерс»

Крис Крайдер превзошёл результат Марка Мессье по голам в большинстве за «Рейнджерс»
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На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Основное время матча закончилось со счётом 2:2, в овертайме команды также не выявили победителя. По буллитам выиграли хозяева (3:2).

Первый гол в матче был забит за две секунды до окончания первого периода, с передачи Артемия Панарина отличился нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер. Для американского хоккеиста заброшенная шайба стала 30-й в сезоне, он первым достиг этой отметки в текущем розыгрыше НХЛ.

Заброшенная шайба стала для проводящего лучший сезон в своей карьере 30-летнего Крайдера 73-й в большинстве в 616 матчах за «Рейнджерс». По этому показателю он вышел на восьмое место в клубной истории, превзойдя результат великого Марка Мессье (72 гола в 698 матчах). Клубный рекорд принадлежит Камилле Генри (116 в 637).

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