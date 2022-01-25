Главный тренер «Каролины»: Андрей Свечников прибавляет с каждым днём

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал игру российского нападающего Андрея Свечникова в последних играх.
«Я вижу, что Свечников значительно улучшил свою игру, например, при работе с клюшкой, когда он отбирает шайбу. Раньше он за это хватал удаления. Он еще молодой парень, и пока учится, набирается опыта в НХЛ. Он прибавляет с каждым днем. Узнаёт, как не хватать удаления, когда ты играешь в силовой хоккей, атакуешь соперника — как это делать, не нарушая правила. Часто Свечу мешает излишнее старание, когда его захлестывают эмоции. И я благодарен ему за то, что он хочет очистить свою игру от удалений. Поверьте, он очень хочет это сделать», – цитирует Бриндамора официальная русская версия сайта НХЛ.
Первой звездой прошлой недели НХЛ стал форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, который набрал 6 (2+4) очков в трёх матчах, помог клубу одержать две победы и остаться на первой позиции в лиге по проценту набранных очков (73,7%).
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